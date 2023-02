Fußball kaputt

Einen wunderschönen guten Morgen! In Kolumbien ist am Sonntag die 30. Südamerikameisterschaft der U20-Junioren zu Ende gegangen, die dort seit dem 19. Januar ausgetragen wurde. Sie hat für mich den gleichen Stellenwert wie das olympische Fußballturnier und die Balltret-WM der Herren, weil man dort in der Regel die Zukunft des Fußballs sieht. Es war der erste Wettbewerb seit vier Jahren, die Edition 2021 wurde aus den bekannten Gründen storniert. Mit dabei waren auch Bolivien, Chile, Peru und Venezuela. Dabeisein ist alles. Alle vier haben das Campeonat noch nie gewinnen können. Chile war immerhin schon mal Zweiter (1975). Bei Bolivien und Peru sieht es so aus: Die Altiplanos schafften zweimal den vierten Platz, zuletzt 1983. Die Inkakicker wurden sogar fünf Mal Vierter, aber das letzte Mal, das so ein Unfall passierte, war 1975. Das spricht nicht für die sportliche Jugendarbeit in diesen Ländern. Venezuela hat es, als die Petrodollars noch flossen, besser...