Verlangsamt, aber nicht gestoppt

Es sei erstmals seit vielen Jahren gelungen, Dresdens Innenstadt an diesem Jahrestag »nazifrei« zu halten: Die Sprecherin des Bündnisses »Dresden Wi(e)dersetzen«, Anne Herpertz (Piratenpartei), zeigte sich am späten Montag abend gegenüber T-online zufrieden mit den Aktionen von Nazigegnern. Diese richteten sich gegen die auch in diesem Jahr unternommenen Vereinnahmungsversuche durch Faschisten und Revanchisten. Der Angriff von US-amerikanischen und britischen Bomberstaffeln auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg jährte sich zum 78. Mal. Nach Recherchen von Historikern starben dabei bis zu 25.000 Menschen. Traditionell missbrauchen Rechte das Gedenken an die getöteten Zivilisten, um den millionenfachen Mord der Nazis an ihren politischen Gegnern, an Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma und anderen Minderheiten zu relativieren.

Gegen die antifaschistischen Proteste ging die Polizei dem Bericht zufolge gewaltsam vor. Herpertz sprach von »rabiaten Übergriffen« gege...