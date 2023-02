Schnitzler, Kühnert, Schubert

Mittlerweile bilden Filme um Erich Honecker und dessen Umfeld schon fast ein eigenes Genre. Viele sind auf Effekthascherei und Verdummung aus. Ein gemäßigter unter ihnen war vor einem Jahr der von Jan Josef Liefers inszenierte ZDF-Film »Honecker und der Pastor« über das prominente Ehepaar, das Zuflucht in einem Pfarrhaus fand. Zwei aus zahlreichen Filmrollen bekannte Schauspielerinnen, die kommenden Sonntag runde Geburtstage feiern, standen sich hier als sanfte Gegenspielerinnen gegenüber. Die ältere von beiden ist die 1953 geborene Barbara Schnitzler (bekannt aus Filmen wie »Alle meine Mädchen«, 1980, oder »Rückkehr aus der Wüste«, 1990). Nach ihrem Schauspielstudium in Berlin arbeitete sie ab 1977 für vier Jahrzehnte am Deutschen Theater Berlin, wo in jenen Jahre ihre Mutter Inge Keller die Grande Dame war. Schnitzler, die das von ihrem Vater Karl-Eduard geerbte »von« aus ...