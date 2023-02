Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Ein wichtiger Sieg« Londoner Busfahrer erkämpfen 18 Prozent mehr Lohn. Abschluss richtungweisend für Verkehrsbranche Dieter Reinisch Großbritannien erlebt gerade die größte Streikwelle seit den 1980er Jahren. Angesichts hoher Inflation und Energiekrise kämpfen Beschäftigte in fast allen Branchen für kräftige Lohnerhöhungen. Nach monatelangem Ringen ist es nun den Londoner Busfahrern gelungen, eine Steigerung von 18 Prozent zu erstreiken, wie die Gewerkschaft Unite am Montag abend mitteilte. Der Arbeitskampf beim Verkehrsunternehmen Abellio hatte sich über Monate hingezogen. Im Herbst und Winter hatten die 1.800 Busfahrer wieder und wieder die Arbeit niedergelegt. Vergangene Woche wurde der Gewerkschaft ein »stark verbessertes« Lohnangebot vorgelegt, das nun angenommen wurde. Es sieht vor, dass Fahrer mit mehr als zweijähriger Dienstzeit 18 Pfund (rund 20 Euro) pro Stunde erhalten – eine Gehaltserhöhung von 18 Prozent gegenüber dem Basistarif, so Unite. Der Abschluss liegt damit deutlich über der Inflationsrate, die seit Sommer im Vereinigten Königreich rund elf Prozent beträgt. Die Ver...

