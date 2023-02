Weiter nach rechts

Bei den Regionalwahlen in den zwei bevölkerungsreichsten Regionen Italiens, Lombardei und Latium, haben die Mitte-links-Parteien am Sonntag und Montag eine Niederlage erlitten. In der Lombardei, mit 7,8 Millionen Wählern die größte sowie reichste Region, wurde der Präsident der rechten Lega, Attilio Fontana, mit 54,67 Prozent im Amt bestätigt und wird weitere fünf Jahre regieren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA. Pierfrancesco Majorino vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) erreichte trotz eines Wahlbündnisses, das auch das Movimento 5 Stelle (M5S) einschloss, nur 33,93 Prozent. Die dritte Kandidatin, die Unternehmerin Letizia Moratti, Erbin der traditionsreichen Mailänder Ölmagnatenfamilie Moratti, die von der Forza Italia (FI) Berlusconis zum oppositionellen Zentrumsbündnis von Azione (unter Carlo Calenda und Matteo Richetti) und Italia Viva (unter Expremier Matteo Renzi) gewechselt war, kam auf 9,87 Prozent.

