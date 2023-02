Bargeldlos auf Präsidentensuche

Anstehen beim Tanken, für die Wahlkarte und jetzt noch fürs eigene Geld – landesweit werden in Nigeria Geschäftsbanken und Geldautomaten belagert. Im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 25. Februar ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit Benzinknappheit und Chaos im Zahlungsverkehr konfrontiert. Im Dezember 2022 hatte die Zentralbank neue Naira-Banknoten eingeführt, um Korruption, Terrorismus, Fälschungen und damit zusammenhängende Straftaten zu bekämpfen. Allerdings sind die neuen Noten nicht ausreichend verfügbar, dementsprechend hatten die nigerianischen Banken Abhebungen am Geldautomaten bereits auf 20.000 Naira (40 Euro) begrenzt.

Dazu kommt, dass die Internetserver der Banken zu langsam und auch die Apps der Banken überlastet sind und nicht mehr funktionieren. Selbst am Ende der eigentlich gesetzten Umtauschfrist 31. Januar wurden deshalb noch alte Noten ausgegeben. Die Frist wiederum wurde auf den 10. Februar verlängert, der...