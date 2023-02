Kitas vor dem Kollaps

Verwahrung statt Bildung. Das ist längst Realität in deutschen Kindergärten. Und – mindestens – für »Arbeitgeber« kein Problem. Um auch das weibliche Fachkräftepotential hierzulande heben zu können, hatte DIHK-Präsident Peter Adrian am Wochenende einen Einfall, wie das Kitabetreuungsangebot ausgeweitet werden könnte. In der Bild am Sonntag schlug er vor, dass Kitas »auch auf Arbeitskräfte zurückgreifen, die vielleicht nicht allen Ausbildungskriterien genügen«. Das wäre, »als würde man jemandem sagen, der sich mit Herz-OPs nicht auskennt, am Blinddarm zu operieren«, sagte Tina Böhm...