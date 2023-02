Solidarität mit Tätern

Erst 1958 gegründet, schaut das katholische Ruhrbistum in Essen bereits nach 65 Jahren auf eine erschütternde Geschichte sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen zurück: Das verdeutlicht die sozialwissenschaftliche Studie »Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Essen: Fallbezogene und gemeindeorientierte Analysen«, die am Dienstag in Essen und per Livestream vorgestellt wurde. Laut der Studie, die die gesamte Zeit von der Bistumsgründung bis heute umfasst, sind demnach 423 Fälle sexualisierter Gewalt gemeldet worden. Für die Untersuchung vom »Institut für Praxisforschung und Projektberatung« (IPP) aus München wurden 201 Beschuldigte bis Februar 2023 ausgemacht, darunter 129 Geistliche und 19 Ordensfrauen. Die Zahl liegt damit deutlich höher als bisher bekannt, wie das Bistum am Dienstag bei der Vorstellung der IPP-Studie mitteilte.

In einer 2018 vorgelegten Untersuchung für die Essener Diözese war von 60 beschuldigten Geistlichen und 85 Betroffen...