Der Dreck muss weg!

Seit 2019 kämpft das Berliner Bündnis »Saubere Schulen« nun schon für die Rückführung der Reinigung von Bildungsstätten in die öffentliche Hand. In einer Pressekonferenz am Mittwoch machten Vertreter und Vertreterinnen der Initiative klar, dass sich seitdem nicht viel getan hat. Arbeitsbedingungen und Hygienezustände bleiben katastrophal. In den 1990ern war die Entscheidung gefallen, die Aufträge (fortan) an Privatunternehmen zu vergeben, da – so das Argument des SPD-CDU-Senats damals – sie zu besonders günstigen Preisen eine hohe Reinigungsquote hätten. Daraus folgten eine stetige Abnahme der Qualität und eine Verschärfung der Ausbeutung. Heute sind die Berliner Schulflure und Toiletten deshalb oft versifft. Das Bündnis, das aus dem Bürgerbegehren »Schule in Not« und den Gewerkschaften Verdi und GEW besteht, fordert ein klares Vorgehen bei der politischen Umsetzung.

Im Koalitionsvertrag des Berliner Senats aus SPD, Grünen und Linkspartei wurde aufgenomme...