Dürre vor Feuersaison

Indonesien bereitet sich aktuell auf das heißeste Frühjahr seit mindestens 2019 vor. Die Regierung will dabei besonders streng gegen illegal gelegte Brände vorgehen, die vor allem die verbliebenen Tropenwaldbestände in dem südostasiatischen Inselstaat bedrohen. Präsident Joko Widodo nahm beim Nationalen Koordinationstreffen gegen Waldbrände Ende vergangener Woche nun die Spitzen der Polizei auf regionaler Ebene in die Pflicht. Den zuständigen Beamten in Provinzen und Distrikten jener Regionen, die unter übermäßigen Feuern litten, drohe eine Amtsenthebung, sollten sie das Entstehen zerstörerischer Waldbrände nicht effektiv unterbinden, warnte Widodo.

Bereits Ende Dezember hatte der indonesische Wetterdienst (BMKG) darauf hingewiesen, dass mit Beginn der heißen Jahreszeit ab März in diesem Jahr aufgrund der Klimakrise mit einer besonderen Dürre und somit verstärkter Feuergefahr zu rechnen sei. BMKG-Direktorin Dwikorita Karnawati erklärte, es bestehe die Gef...