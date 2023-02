Bombenbauer mit Totenkopfmaske

Vier Sprengsätze soll er hergestellt, sogar bereits Testsprengungen auf einem verwaisten Kasernengelände durchgeführt haben. Vor einer Jugendkammer des Landgerichts Potsdam hat am Montag der Prozess gegen den 18 Jahre alten Neonazi Lutias F. wegen der Vorbereitung eines rechtsterroristischen Anschlags begonnen. Das gesamte Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie Sebastian Hentschke, Pressesprecher des Gerichts, am Montag gegenüber junge Welt erklärte. Der Sprecher verwies auf das Jugendgerichtsgesetz, das dieses Vorgehen für Angeklagte vorsieht, die zur Tatzeit noch minderjährig waren. Es werde daher auch keine weiteren Auskünfte zu dem Verfahren geben, so Hentschke.

Wie aus einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg vom November 2022 hervorgeht, wird Lutias F. vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Dazu kommen Vorwürfe wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Sprenggesetz. Der Ange...