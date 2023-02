US-Ballons über China

Nach den öffentlichkeitswirksamen Abschüssen unbemannter Flugobjekte durch Washington wirft China den USA ebenfalls Luftraumverletzungen vor. So seien seit Januar 2022 »mehr als zehnmal« aus den Vereinigten Staaten stammende Ballons »illegal« in den chinesischen Luftraum eingedrungen, wie Außenministeriumssprecher Wang Wenbin am Montag in Beijing sagte. China habe darauf allerdings »verantwortungsvoll und professionell« reagiert. Wang forderte die USA auf, »ihren Kurs zu ändern und sich selbst zu überprüfen, anstatt China zu verleumden und zu beschuldigen«.

Washington hatte ein mutmaßlich vom Kurs abgekommenes chinesisches unbemanntes Luftschiff nach tagelangem Überflug am 4. Februar über den USA durch einen ...