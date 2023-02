Der Homo carinthicus stirbt nicht aus

Man glaubt sich mit der Welt im Reinen, sieht darüber hinweg, dass die Damen und Herren Mitbewohner seltsame Schnurren pflegen, aber im Großen und Ganzen doch ähnlich verfasst sind wie man selbst. Zivilisatorische Werte wie wöchentliches Zähneputzen und Unterwäschewechsel sind ebenso gebräuchlich wie nachhaltige Sitzplatzwahl bei Fernreisen nach Madagaskar und eine gewisse Bescheidenheit beim Kauf gebrauchter BMW-Panzer, genannt Leopard II des kleinen Mannes. Gesellt sich dazu noch ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Toleranz und ein stumpfes Interesse an politisch-demokratischen Usancen, wähnt man sich im Haus der Demokratie wohlig eingerichtet. Was für eine Ansammlung von Irrtümern!

Es gibt drei Milieus, die gelten als Tiefenscheinwerfer in tektonische Schrunden und Schluchten: Taxifahrer, Eishockeyanhänger und fleischgewordene Zufallsbekanntschaften als Bettnachbarn in Spitälern.

In Kärnten ergänzen sich die drei Milieus aneinander, nicht selten versc...