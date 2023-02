Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein ausreichendes Angebot London: Verhandlungen mit Bahnunternehmen erneut ohne Ergebnis. Streiks bis spät ins Jahr denkbar Dieter Reinisch Die letzte Verhandlungsrunde der britischen Eisenbahner ist abermals gescheitert: Streiks werden weitergehen – womöglich bis Ende des Jahres. Auch andere Branchen sind derzeit in Verhandlungen, doch alle Angebote liegen weit unter der Inflationsrate und daher unterhalb der Forderung der Gewerkschaften nach Reallohnerhöhungen. Die Eisenbahner werden »bald« darüber abstimmen, ob sie später im Jahr erneut streiken, sagte der Generalsekretär der Eisenbahngewerkschaft RMT, Mick Lynch, gegenüber der BBC am Freitag. Derzeit hat die RMT ein Streikmandat bis Ende Mai, das sie aber in einer neuen Abstimmung um weitere sechs Monate bis Ende November verlängern möchte. Auch andere Eisenbahngewerkschaften wie TSSA und die Lokführergewerkschaft ASLEF werden ihre Arbeitskämpfe wohl weiterführen. An der Basis werden die Stimmen lauter, die Streiks aggressiver anzugehen und ...

Artikel-Länge: 3594 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen