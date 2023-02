Düstere Zeiten

Wenn nichts mehr geht, muss es in Südafrika immer Nelson Mandela richten. Dessen Todestag jährt sich im Dezember zum zehnten Mal. Er frage sich manchmal, warum er den Job überhaupt mache, wich Staatspräsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag abend gegen Ende seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament in Kapstadt kurz vom Skript ab. Die Antwort lieferte er gleich mit: weil Mandela, der erste Präsident nach dem Ende der Apartheid 1994, ihm als Stimme im Kopf erscheine und ihn auffordere, seinen Beitrag zum Aufbau eines besseren Südafrikas zu leisten.

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe hakt es jedoch gewaltig. In nunmehr bald 29 Regierungsjahren hat Ramaphosas African National Congress mit einer sozialdemokratisch angestrichenen, tatsächlich neoliberalen Politik dafür gesorgt, dass das Gefälle zwischen Arm und Reich nur noch größer geworden ist. Zugleich wurden staatliche Kapazitäten durch Kürzungen, Ausgliederungen und grassierende Korruptio...