Wenn der Preis stimmt

Die Bundesregierung will die Deutschland-Sparte des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet kaufen. Das Unternehmen teilte am Freitag auf seiner Homepage mit, »die Möglichkeit eines vollständigen Verkaufs der deutschen Aktivitäten von Tennet zu akzeptablen Bedingungen zu prüfen«. Die deutsche Tochter Tennet TSO betreibt rund 14.000 Kilometer des Hochspannungsnetzes und 136 Umspannwerke.

»Die rasche Beschleunigung des Netzausbaus an Land und auf See erfordert beispiellose Investitionen von Tennet«, erklärte das Unternehmen. Der Investitionsbedarf belaufe sich bis 2035 auf 35 Milliarden Euro. Davon würden 70 Prozent auf die deutsche Tochter entfallen. Besonders im Bundesland Bayern müssen Trassen gebaut werden, damit der Strom aus den Windparks im Norden in den Süden fließen kann. »Knapp ein Dutzend Projekte zum Stromnetzausbau laufen derzeit in Bayern unter der Verantwortung von Tennet«, berichtete der Bayerische Rundfunk im vergangenen Juni. Dazu gehö...