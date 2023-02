Anno … 7. Woche

1918, 18. Februar: Deutsche Truppen beginnen eine neue Offensive an der Ostfront in Richtung Petrograd. Daraufhin erfolgt am 21. Februar der Aufruf der Sowjetregierung »Das sozialistische Vaterland ist in Gefahr!« Die neu aufgestellte Rote Armee erzielt ihre ersten Erfolge zwei Tage später bei Pskow und Narwa.

1938, 15. Februar: In Nazideutschland wird das »Pflichtjahr« für die weibliche Jugend bis zum Alter von 25 Jahren eingeführt. Frauen müssen aufgrund einer Anordnung Hermann Görings ab 1. März zunächst ein Jahr in der Land- oder Hauswirtschaft oder zwei Jahre im Gesundheitsdienst tätig sein, bevor sie eine normale Berufstätigkeit aufnehmen können.

1943, 14. Februar: Nach der Niederlage des deutschen Afrikakorps bei El Alamein beginnt die 21. Panzerdivision ...