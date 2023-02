Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Februar 2023, Nr. 36

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Das Donaudelta Die Rückkehr der Touristen Seit den 1970ern wird in Rumänien das Donaudelta für die Tourismuswirtschaft genutzt. Immerhin gibt es 52.000 Arten aus Flora und Fauna, die man dort bestaunen kann. MDR, Sa., 18 Uhr Macht Geld Die neuen jungen Reichen Man möchte ihnen Brecht einhämmern: »Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.« Die Doku widmet sich dem Leben der Geldsäcke mit Eierschalen hinter den Ohren, ob sie sich nun Startupunternehmer, Trader, Influencer oder Erbin nennen. Vox, Sa., 20.15 Uhr Fear – Wenn Liebe Angst macht Marky-Mark Wahlberg als größter Alptraum aller Schwiegereltern. Seine Liebe zu Nicole (Reese Witherspoon) drückt er unter anderem dadurch aus, dass er sich ...

Artikel-Länge: 2190 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen