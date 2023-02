Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Februar 2023, Nr. 36

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Waffe des Tages: Meinungsumfragen Jan Greve Wenn Sie morgen wieder ein Frühstücksei bestellen würden, hätten Sie es dann gerne weicher oder härter als heute? Antworten auf Fragen wie diese mögen für die Kundenbindung nützlich sein, mit Politik haben sie nichts zu tun. Das ändert sich auch nicht, wenn man »ein Frühstücksei« durch »SPD« ersetzt und danach fragt, ob man dem Hochrüstungskanzler nun eine 1 mit Sternchen oder ein »Wiederwahl gefährdet« ins Zeugnis schreibt. Meinungsäußerungen dieser Art, auf die Umfragen zielen, spiegeln den Wissensstand von Individuen, die tagein, tagaus darauf geeicht werden, fromm dem Konsum z...

Artikel-Länge: 1852 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen