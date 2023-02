Erdbeben sind keine PR-Angelegenheit

Die Stimme am anderen Ende der Telefonleitung klingt wie aus einer anderen Welt: Der Körper des Vaters sei wie ein Schutzzelt über das Mädchen gebeugt gewesen, sagt sie, der der Mutter über dem Jungen. Die zweijährigen Zwillingsgeschwister seien nach drei Tagen aus den Trümmern gerettet worden und befänden sich wohlauf, nur Vater und Mutter hätten sie nicht mehr. »Weißt du, was das heißt in einem Land, wo du sogar mit Eltern kaum eine Zukunft hast?« fügt die zitternde Stimme hinzu. Eine Geschichte aus der syrischen Mittelmeerstadt Latakia; eine von vielen, die sich von Idlib bis Hama, Homs und Aleppo wiederholen – des öfteren, ohne dass es Überlebende gegeben hätte. Auch in sozialen Netzwerken kennen die Syrer in den vergangenen Tagen nur Trauer und Verzweiflung. »Alle meine Familienmitglieder sind tot. Anders als mir geht es ihnen nun gut«, schrieb ein Überlebender aus Aleppo in Anspielung auf das lebensunwürdige Leben der meisten Syrer nach mehr als zeh...