Wegner und die Vornamen

Endspurt im Berliner Wahlkampf: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird am Sonntag eine Landtagswahl wiederholt. In Berlin sind rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ein neues Abgeordnetenhaus zu wählen, und das – angesichts der chaotischen Zustände bei der Wahl im September 2021 – unter internationaler Beobachtung. Eine Delegation des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats unter Vorsitz des Slowenen Vladimir Prebilic ist am Freitag in Berlin eingetroffen, um den Urnengang unter die Lupe zu nehmen. Am Samstag sollen zunächst Gespräche mit Vertretern und Kandidaten der zur Wahl stehenden Parteien geführt werden. Am Sonntag beobachten dann sechs Teams der Delegation den Wahlvorgang.

Die letzten, am Donnerstag veröffentlichten Umfragen bestätigten den Trend der vergangenen Wochen. Eine Erhebung des Instituts Civey sieht nach wie vor die CDU vorn (24 Prozent), nun etwas dichter gefolgt von der SPD mit 22 Prozent. Bündnis...