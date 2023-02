Kiew geht die Munition aus

Nach längerer Unterbrechung hat Russland in der Nacht zum Freitag und am Vormittag dieses Tages wieder in großem Stil Ziele der ukrainischen Energieinfrastruktur angegriffen. Der ukrainische Generalstab meldete, von 71 abgefeuerten Raketen seien 61 abgeschossen worden. Die Zahlen stimmen aber nicht damit überein, dass ukrainische Medien etwa 25 Treffer in verschiedenen Regionen des Landes gemeldet haben. Hauptziel waren offenbar Kraft- und Umspannwerke in Charkiw und Saporischschja, außerdem gab es Angriffe auf Ziele im Westen des Landes, etwa in Chmel­nizkij, Winnizja und Iwano-Frankiwsk.

Ein Teil der von Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte abgefeuerten Marschflugkörper soll nach ­ukrainischen Angaben rumänischen und moldauischen Lu...