Tanzen für die Freiheit

Seit zehn Jahren tanzen Frauen auf der Welt am 14. Februar gegen geschlechtsspezifische Gewalt an. Unter dem Motto »One Billion Rising« (zu deutsch etwa: Eine Milliarde erhebt sich) ist es laut eigenen Angaben der Initiatorinnen »die größte Massenaktion zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen in der Geschichte der Menschheit«. Darin einbezogen sind auch transgeschlechtliche Personen und jene mit fließenden Identitäten, die geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind. Die Kampagne wurde 2012 erstmals von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler (die sich heute nur noch »V« nennt und 1998 die »Vagina-Monologe« veröffentlichte) initiiert, als Zahlen der UNO die erschütternde Tatsache ans Licht brachten, dass weltweit eine von drei Frauen einmal in ihrem Leben vergewaltigt oder geschlagen wird – bei einer Weltbevölkerung von acht Milliarden Menschen sind entsprechend mindestens eine Milliarde Frauen und Mädchen davon betroffen. Der Aktionstag fi...