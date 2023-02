Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die wunderbare Mehrung des Sondervermögens Dusan Deak Wir alle werden reicher. Also Sie, ich und mit uns alle Bürger der Republik, ist das nicht toll? Und das, ohne dafür einen Finger krumm zu machen! Nur mit einem Federstrich von Kanzler Scholz, durch den Beschluss des Bundeswehrsondervermögens von 100 Milliarden Euro. Für Ausrüstung und Modernisierung und allerlei sonstiges Gedöns. Nicht mal Harry Potter mit seinem Zauberstab könnte das besser machen! Und dabei soll es laut der Wehrbeauftragten des Bundestags, Dr. Eva Högl, nicht bleiben. Zügig soll das Bundeswehrsondervermögen auf 300 Milliarden Euro steigen. Aber nicht alleine von Brot und Waffen leben Mensch und Staat. Auch äußere und innere Werte tragen zu Reichtum und Wohlbefinden der Bürger bei. Weil sie oft zu ungewöhnlichen Zeiten an ungewöhnlichen Orten verweilt, sieht sich Außenministerin veranlasst, das Sondervermögen des Staates durch allerlei Kostenposten zusätzlich zu mehren. Hier eine kurze Abschrift aus dem Notizblock der Ministerin, der ei...

Artikel-Länge: 3067 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen