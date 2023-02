Hoffnung für Amazonien

Brasiliens Präsident Lula da Silva setzt ein Wahlversprechen um und nimmt Zehntausende illegale Erz- und Goldschürfer im Yanomami-Gebiet des Amazonas ins Visier. Am Mittwoch (Ortszeit) teilte die Regierung in Brasília mit, dass ein »Umweltkommando« einen Hubschrauber, ein Flugzeug und einen Bulldozer zerstört habe, die von der »Bergbaumafia« benutzt worden seien, um geheime Straßen durch den Dschungel der Region zu bauen. Nachdem der illegale Abbau von Erzen und Gold unter Lulas faschistischem Vorgänger Jair Bolsonaro Rekordwerte erreicht hatte, versprach der Kandidat der linken Arbeiterpartei (PT) im Wahlkampf, dass seine Regierung »keinen illegalen Bergbau auf indigenem Land« mehr zulassen werde. Gut einen Monat nach seinem Amtsantritt am 1. Januar macht Lula da Silva jetzt ernst.

Mitglieder der Umweltschutzbehörde Ibama begannen am Montag mit Unterstützung der Indigenenbehörde Funai und des neu geschaffenen Ministeriums für indigene Völker mit Razzien,...