Kein Frieden in DR Kongo

Der im November vereinbarte Waffenstillstand in der Demokratischen Republik (DR) Kongo ist erneut zusammengebrochen. Pünktlich zum Besuch von Papst Franziskus in Kinshasa in der vergangenen Woche sind im Osten des ressourcenreichen zentralafrikanischen Riesenlandes wieder Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Miliz »M 23« aufgeflammt, wie der Sender Africa News berichtete. Die laut UN-Angaben von Ruanda unterstützte Kampfgruppe ist dabei bei weitem nicht die einzige Guerilla, die in der Region operiert.

Angesichts des Ernstes der Lage lud die Ostafrikanische Staatengemeinschaft (EAC) vergangenen Sonnabend zu einem Sondergipfel in Bujumbura ein, der Hauptstadt Burundis. Dabei kam es auch zu einem Treffen zwischen Félix Tshisekedi, dem Präsidenten der DR Kongo, und Paul Kagame, seinem ruandischen Amtskollegen. Einmal mehr wurde gefordert, dass die an den ...