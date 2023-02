To-go im Praxischeck

Tagesroutine, kurz nach sieben Uhr morgens. Die Zeit drängt, wie immer, rasch noch in den Backshop im Supermarkt, Einreihen in die Schlange der Noch-halb-Schläfer. Kaffee, volle Dröhnung. Im Becher mit biegsamem, schneeweißem Plastikdeckel. Einwegschrott. Aber: Etwas ist anders seit Beginn des Jahres. Rechtlich zumindest. Behördlich gecheckt wird es kaum, monierte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Donnerstag. Alles schön der Reihe nach.

Restaurants, Bistros, Kantinen, Filialbäckereien, Tankstellen oder Cafés, die Getränke und Essen für unterwegs verkaufen, müssen ihre Produkte in Einweg- und in Mehrwegverpackungen anbieten. Die neue Mehrwegangebotspflicht aus dem novellierten Verpackungsgesetz gilt seit dem 1. Januar für alle »Letztvertreibenden«. Und Ausnahmen? Einige. Für kleine Imbisse, Spätis und Kioske etwa mit maximal fünf Beschäftigten und einer Verkaufsfläche von weniger als 80 Quadratmetern. Sicherstellen müssen jene Betriebe aber, dass eigens mi...