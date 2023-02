»Niemand kann sagen, ob das stimmt«

Das erste, was zur Hand ist, ist immer das offizielle Dementi. Was Seymour Hersh recherchiert habe, sei »völlig falsch und frei erfunden«, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, offenkundig vom Autor selbst noch mit den Resultaten konfrontiert. Damit steht Aussage gegen Aussage. Freilich ist damit nicht unbedingt auch die Plausibilität der einen Aussage automatisch um 50 Prozent reduziert. Was hätte die gute Frau denn auch sonst sagen sollen?

Immer beliebt ist auch das Argumentum ad personam. T-online.de befragte den früheren Stationschef der CIA in Moskau, John Sipher, zu Hershs Ergebnissen. Was der dazu beitragen könnte, den Wahrheitsgehalt der Vorwürfe aufzuklären, sei dahingestellt. Was er antwortete, klang so: »Das ist einfach traurig. Ich werde nicht einmal meine Zeit damit verschwenden, das zu lesen.« Also: Dass das nicht stimmt, weiß ich, auch ohne die Vorwürfe im einzelnen zu kennen. Das ist natürlich ke...