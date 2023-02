Zwei »Hey!« von der BSR

Ein Warnstreik im öffentlichen Dienst brachte am Donnerstag in Berlin Hunderte Beschäftigte der Kliniken Vivantes und Charité und Hunderte der Berliner Stadtreinigung (BSR) zusammen. Dazu noch Azubis und Angestellte von Wasserbetrieben und Hochschulen. Leute aus streng getrennten Milieus, die ein gemeinsames Interesse verband auf dem Demonstrationszug zum Oranienplatz in Kreuzberg. Dort sprach Verdi-Chef Frank Werneke zu 3.500 Streikenden, wie die Gewerkschaft gezählt hat.

Nach der Abschlusskundgebung wurde der legendäre Platz in der Mittagssonne vom Verdi-Lkw noch eine Zeit lang mit House-Musik beschallt. »Jetzt klatscht es zurück!« war auf Pappschildern zu lesen. Die Leute knabberten an Lippenpiercings, lockerten Kopftücher, klemmten Skateboards unter den Arm oder spannten mit Runen tätowierte Stiernacken – Unterschiede, die mal eine Zeit lang keine große Rolle spielten, sondern hinter die gemeinsame For...