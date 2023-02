Zum Inhalt dieser Ausgabe | Digitalerlöse wachsen, aber langsam Zeitungsverlage verkaufen mehr Onlineangebote. Aber es reicht nicht, um Printverluste auszugleichen Gert Hautsch Zum Jahreswechsel hat die älteste Tageszeitung im Nachkriegsdeutschland ihr Erscheinen eingestellt. Die Aachener Nachrichten waren seit dem 24. Januar 1945 herausgebracht worden, nun ist Schluss. Das Blatt ging in der Aachener Zeitung aus demselben Verlag auf. Der wiederum ist zeitgleich vom belgischen Konzern Mediahuis übernommen worden. Der Fall kann als Symbol für den Niedergang der Tageszeitung als Mediengattung gelten. Der Negativtrend hat sich im vierten Quartal 2022 deutlicher als vorher fortgesetzt. Nach den kürzlich veröffentlichten Angaben der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) ist die verkaufte Gesamtauflage binnen Jahresfrist um 9,4 Prozent auf 12,3 Millionen pro Erscheinungstag gesunken. Darin sind auch verbilligte Bordexemplare und »sonstige Verkäufe« enthalten. Zählt man nur den Absatz über Abos und im Einzelverkauf zusammen, dann wurden 10,9 Millionen Exemplare verkauft – 10,8 Prozent weniger a...

Artikel-Länge: 4290 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen