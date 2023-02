Bedingt verwertbar

Da wird eine Sängerin ausgeladen, weil sie Dreadlocks trägt, denn das wird, da sie von weißer Hautfarbe ist, als »kulturelle Aneignung« gewertet. Eine Europäerin soll ein Gedicht einer Afroamerikanerin nicht übersetzen, da sie deren Gefühle angesichts permanenter Diskriminierung schwarzer Menschen nicht kenne. All diese Verwirrungen, Verirrungen, Verrücktheiten können mir nicht passieren: Ich habe seit Jahren und unbefristet einen GdB von 90¹, gelte also als schwerbehindert und darf nach dieser Logik über Behinderung schreiben. Ich frage mich aber, warum ein nicht-»behinderter« Mensch nicht antizipieren können soll, dass ein Mensch, der auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen ist, ohne Aufzug oder Fahrtreppe kaum ein anderes Gleis, das er/sie zur Weiterfahrt aufsuchen soll, erreichen kann. So etwas gibt es immer noch auf »Umsteigebahnhöfen« und behindert auch Nichtbehinderte, zum Beispiel Eltern mit Kinderwagen. Zu glauben, bloß jemand, der ein...