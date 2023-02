Hüttenleben im Wald

Wer sich einen Film von M. Night Shyamalan anschaut, ist darauf gefasst, irgendwann aufgeblasene Metaphysik aufgetischt zu bekommen. Und so kommt es auch in »Knock at the Cabin«: Ziemlich schnell zeichnet sich hier ab, dass der Menschheit der Untergang durch biblische Plagen bevorsteht, falls eine auserwählte Familie sich nicht zu einem Menschenopfer durchringt. Jedenfalls behauptet dies der Grundschullehrer Leonard (Dave Bautista), nachdem er sich mit drei Mitstreitern gewaltsam Zutritt zu einem abgeschiedenen Waldhaus verschafft hat.

Das Quartett, das um eine Krankenpflegerin (Nikki Amuka-Bird), eine Köchin (Abby Quinn) und einen Gasmann (Rupert Grint) ergänzt wird, hat sich offenbar übers Internet gefunden, nachdem alle vier unvermittelt von denselben düsteren Visionen heimgesucht worden waren. Doch der Anwalt Andrew (Ben Aldridge) und seine Ehemann Eric (Jonathan Groff), die die schmucke Blockhütte gerade mit ihrer achtjährigen Adoptivtochter Wen (Kri...