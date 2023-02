Indien bangt um Weizenernte

Erleichtert waren indische Bauern in der vergangenen Woche, als es in nördlichen Landesteilen regnete. Auch für die übrige Bevölkerung gehörten die Niederschläge zu den guten Nachrichten. Sie nährten die Hoffnung auf eine jedenfalls einigermaßen ertragreiche Weizenernte. Bis diese Ende März und im April eingefahren wird, sind es noch knapp zwei Monate. Bisher gibt es bei der Wintersaat auf den Äckern keine größeren Ausfälle, wie etwa die Tageszeitung Hindustan Times in diesen Tagen immer wieder mit einem gewissen Bangen vermeldet.

Wichtig wäre eine gute Ernte nicht nur für die Menschen, die davon ihr Familieneinkommen bestreiten. Eine größere Menge an verfügbarem Weizen könnte auch die stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise wieder etwas zu drücken. Das ist existentiell für die Abermillionen Armen, die jede Rupie zweimal umdrehen müssen.

Im benachbarten Pakistan hat es zuletzt regelrechte Straßenkampfszenen um bezahlbares Atta (Vollkornweizenmehl) gegeben,...