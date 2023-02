Gerüchteköche des Tages: »MH17«-Ermittler

Gefühltes Wissen im Westen sieht sich nun auch durch das internationale Untersuchungsteam bestätigt, das sich seit Jahren mit dem Fall beschäftigt: Der russische Präsident habe 2014 beim Abschuss der Passagiermaschine von Malaysia Airlines mit der Flugnummer »MH17« über der Ukraine seine Finger im Spiel gehabt und den Einsatz eines russischen Raketensystems genehmigt. Damit wäre also der Anstifter endlich überführt. Im vergangenen November waren bereits drei Russen in den Niederlanden in Abwesenheit zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

Im Laufe des Mittwochs wurde Putins Rolle immer größer. Erst meld...