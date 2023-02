Zum Inhalt dieser Ausgabe | Van der Bellen auf Kriegskurs Österreichs Bundespräsident besucht die Ukraine und setzt sich über Neutralitätsgebot hinweg Dieter Reinisch, Wien Von seinen politischen Gegnern wird er oft als Achtundsechziger oder Linker bezeichnet. Falls das heutige Staatsoberhaupt Österreichs, Alexander Van der Bellen, irgendwann einmal irgendwie links war, ist das lange her. Spätestens mit seinem Wechsel von der Sozialdemokratie zu den Grünen Anfang der 1980er wurde der damalige Volkswirtschaftsprofessor »von einem arroganten Antikapitalisten zum großzügigen Linksliberalen«, wie sein Biograph Christian Neuwirth 2001 schrieb. In seiner Autobiographie von 2015 spielten linke Fragen keine Rolle mehr: Er sei ein Liberaler mit einem Freiheitsbegriff angelsächsischer Prägung, im Sinne John Stuart Mills. Würde Van der Bellen heute ein Buch schreiben, müsste er sich als Rechtsliberalen bezeichnen. Denn von seinen friedenspolitischen Positionen ist im hohen Alter nichts mehr übrig: 2023 ist Van der Bellen auf Kriegskurs. Am Tag vor dem EU-Gipfel in Kiew besuchte er die Ukraine. Dort stellte er sich gegen die österreichi...

Artikel-Länge: 4056 Zeichen

