Kostenfalle Indexmiete

Während Mieter gerade unter der Teuerungswelle leiden, wollen immer mehr Immobilienbesitzer und Wohnungskonzerne die hohe Inflation für sich nutzen. Der Trick: sogenannte Indexmieten. Bei dieser Art von Verträgen wird die Miete an die Inflation gekoppelt; steigt diese, muss auch mehr fürs Wohnen gezahlt werden. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes (DMB) machen Indexmieten in den Metropolen bereits 30 Prozent aller Neuverträge aus. Dies zeige die Beratungspraxis in sechs der größten Mietervereine des DMB. Viele Vermieter »nutzen die Möglichkeiten de...