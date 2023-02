Weiterer Freispruch nach Brandanschlag

Ferat Kocak war die Enttäuschung anzumerken. »Niederschmetternd« sei das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten, erklärte der Berliner Linke-Politiker am späten Dienstag nachmittag gegenüber junge Welt. Kurz zuvor hatte das Gericht im Prozess um die faschistische Anschlagsserie in Neukölln auch den zweiten Hauptangeklagten, Neonazi Sebastian T., vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Es habe Indizien gegeben, dass er für die Anschläge auf die Fahrzeuge Kocaks und des Buchhändlers Heinz Ostermann Anfang 2018 verantwortlich war, erklärte Richterin Ulrike Hauser. Für eine zweifelsfreie Verurteilung sei dies aber zuwenig. Der zweite Angeklagte in dem Verfahren, Tilo P., war bereits Mitte Dezember 2022 vom Vorwurf der Beihilfe zur Brandstiftung freigesprochen worden.

Verurteilt wurde T. am Dienstag wegen Sachbeschädigu...