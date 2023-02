Erfolgskriterium Senatssessel

Wenn es keine Überraschungen gibt, dann läuft die Partei Die Linke bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag bei zehn bis zwölf Prozent der Stimmen ein. Damit würde ihr Stimmenanteil in etwa auf den Sockel der in Berlin mobilisierbaren engeren Stammwählerschaft schrumpfen – nach Ergebnissen von 14,1 Prozent im Jahr 2021 und 15,6 Prozent im September 2016. Erstmals könnte die Partei bei einer Abgeordnetenhauswahl in Ostberlin hinter der CDU landen. Wenn es für die Lederer-Truppe ganz dumm läuft, wird die Linkspartei in ihrer einstigen Hochburg sogar nur viert- oder gar fünftstärkste Kraft – Mitte Januar sah eine Umfrage die Partei im Ostteil der Stadt bei nur noch 14 Prozent und damit hinter Union, SPD, Grünen und AfD.

Dennoch hängen bei der Berliner Linkspartei die Mundwinkel nicht nach unten. Die Krise der Partei entfaltet sich in der Bundeshauptstadt nämlich nicht – wie in einigen anderen Landesverbänden – in der Form eines nahezu ungebr...