Einen wunderschönen guten Morgen! Kürzlich bin ich in meinem Nachruf auf den Balltreter Gianluca Vialli in dieser Zeitung auf dessen Freundschaft mit Roberto Mancini eingegangen. Die beiden Wembley-Helden waren nicht nur seelenverwandt (Feierbiester), sie bildeten auf dem Platz auch ein zumindest in Italien unvergessenes Tandem und wurden von den Tifosi daher auch die »Torzwillinge« genannt. Berüchtigte Tandems wie dieses gab es eine Menge. Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer waren eins, Manni Kaltz und Horst Hrubesch ein anderes. WM-Gewinn und Leistung von Lionel Messi wären in Katar undenkbar gewesen ohne die aufopferungsvolle Hingabe seines Wasserträgers Rodrigo De Paul. Der wäre beinahe nicht zur WM gefahren, weil seine damalige Ehefrau im Scheidungsprozess völlig abgedrehte Unsummen eingefordert hatte. Ohne eine Einigung hätte De Paul nicht an der WM teilnehmen können, weil Balltreter mit laufenden Justizverfahren von dem Karnevalsverein Fifa zu sein...