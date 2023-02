Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Küstenschützer Unterwegs, damit Schleswig-Holstein nicht untergeht: Küstenschützerinnen und -schützer sorgen dafür, dass buddelwütige Bisamratten und Maulwürfe nicht die nordfriesischen Deiche zerdeppern. Mit Sandaufspülungen und Tetraboden wird versucht, Deichabbrüche durch den steigenden Meeresspiegel zu verhindern. BRD 2016. NDR, 15.00 Uhr Grünzeug oder Frischfleisch? Die Savanne und die Futterfrage Brutale Szenen spielen sich ab zwischen eingefleischen Karnivoren und der vegetarischen Fraktion. In der ostafrikanischen Savannen tummeln sich schlappe zwölf Millionen Pflanzenfresser, die dort mit jenen konkurrieren, die sie wiederum ganz lecker finden. Frankreich 2021. Arte, 17.5...

Artikel-Länge: 2169 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen