Bause, Thiele, Gerber, Kraußer

Nicht viele wissen, dass der Berliner Sophien-Friedhof Ruhestätte großer Komponisten ist. Hier liegen Albert Lortzing (»Zar und Zimmermann«), Walter Kollo (»Untern Linden, untern Linden«) und Arndt Bause (»Sing, mei Sachse, sing«). Der Leipziger ist am 11. ­Februar vor 20 Jahren in Berlin gestorben. Er war Glasbläser und übte diesen Beruf bis 1968 aus, als sein Töchterchen Inka geboren wurde und er seine Familie endlich vom Komponieren ernähren konnte. Alles Weitere ist legendär. Er verhalf u. a. Andreas Holm, Britt Kersten, Monika Herz, Helga Hahnemann und Frank Schöbel an die Spitzen der Hitparaden.

So oder so ist er ein »alter Dessauer«. Der Schauspieler und Regisseur Karl Thiele wurde am Sonntag vor 75 Jahren in Brandenburg geboren. Gleich nach dem Schauspielstudium in Babelsberg ging er 1971 ans Landestheater Dessau, wo er im Laufe von über 50 Jahren 40 Stücke inszenierte und 160 Rollen spielte – darunter auch den »Alten Dessauer« in einem Freiluftsp...