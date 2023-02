»Big Five« sahnen ab

Während Verbraucher unter hohen Preisen fürs Heizen oder Tanken ächzen, verdient die Ölindustrie gerade besser denn je. Die »Big Five« genannten Schwergewichte der Branche – Shell und BP in Großbritannien, Exxon Mobil und Chevron in den USA, Total Energies in Frankreich – melden seit Anfang des Jahres alle Rekordgewinne.

Allein Exxon strich für 2022 einen Nettogewinn von knapp 56 Milliarden US-Dollar ein – rund 140 Prozent mehr als im Vorjahr und das höchste Ergebnis in der mehr als 140jährigen Geschichte des Unternehmens. Bei BP, das seine Zahlen nun am Dienstag vorstellte, verdoppelte sich der operative Gewin...