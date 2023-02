Zum Inhalt dieser Ausgabe | Durchgesickert und aufgeblasen Medien phantasieren über »heimlichen Umbau des iranischen Atomprogramms« Knut Mellenthin Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rybkow hat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Montag vorgeworfen, auf den Iran bezogene Dokumente zu enthüllen, die »nicht für die Öffentlichkeit bestimmt« sind. Wörtlich sagte Rybkow der Nachrichten­agentur TASS zufolge: »Die IAEA darf so nicht operieren. Das deutet auf Politisierungsversuche des Westens hin. Es gibt keinen Grund, von der normalen professionellen Behandlung des Themas abzugehen.« Seit Jahren beobachte Russland, »dass unsere westlichen Kollegen Geschichten aufbauschen, die ein ruhiges, sorgfältiges Herangehen ebenso brauchen wie professionelle Diskussionen«. Vertrauliche Behandlung von Informationen: Das steht selbstverständlich in den Regeln der in Wien ansässigen Weltbehörde, die praktisch eine Unterorganisation der UNO ist und sowohl die technische Sicherheit von Nuklearanlagen als auch die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags durch die Unterzeichnerstaaten überwachen ...

