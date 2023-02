110 Tage im Hungerstreik

Ein Ende ist nicht in Sicht. Vor 110 Tagen trat der 55jährige Anarchist Alfredo Cospito in den Hungerstreik, um gegen die Bedingungen seiner Inhaftierung zu protestieren. Wie die linke Zeitung Il Manifesto berichtete, will Cospito, der mittlerweile in das Klinikzentrum des Mailänder Operngefängnisses verlegt wurde, den Streik fortsetzen, auch wenn er bewusstlos werden sollte. Er nehme nur Salz oder Zucker zu sich und trinke viel, um seinen Geist aktiv zu halten, berichtete die »grüne« Abgeordnete Ilaria Cucchi, die ihn am Wochenende dort besuchte. Sein Zustand werde »von Stunde zu Stunde schlimmer«. Il Manifesto verwies auf Artikel 32 der Verfassung, der erzwungene Ernährung und medizinische Behandlung ohne Zustimmung verbietet.

Die staatliche Nachrichtenagentur ANSA stellt die Lage anders dar. Der Zustand des Gefangenen sei nicht »alarmierend...