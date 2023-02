Kein Yoga mit der KMK

Es ist gerade anderthalb Wochen her, als eine wissenschaftliche Kommission im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) dem hiesigen Schulsystem bescheinigte, dem Kollaps nahe zu sein. Bis 2025 würden 25.000 bis 70.000 Lehrkräfte fehlen und ein Jahrzehnt später noch mal so viele – optimistisch betrachtet. Der Not entsprechend machte die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK irre Vorschläge: Beschränkung der Teilzeitregelungen, größere Klassen, mehr »Selbstlernzeiten«, Yoga und Atemübungen zur Entspannung. Angesichts dieser Prognosen und Empfehlungen erscheinen die Forderungen der Berliner Lehrer nach kleineren Klassen und einem Tarifvertrag Gesundheitsschutz, für die sie am Dienstag und diesen Mittwoch erneut die Arbeit niederlegten, geradezu utopisch.

»Aber wir streiken, damit es nicht noch schlimmer wird«, sagte ein Mathe- und Physik...