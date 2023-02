Kampfziel zwölf Prozent

»Grund dafür ist verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt«: Berufspendler und Zugreisende kennen solche Lautsprecheransagen, die über zu spät oder gar nicht mehr einfahrende Züge informieren. »Wenn es nicht gelingt, schnellstmöglich eine Vielzahl an neuen Beschäftigten zu gewinnen, werden in Zukunft noch mehr Züge ausfallen«, warnte Kristian Loroch, einer von zwei Tarifvorständen der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG, laut Mitteilung vom Dienstag in Fulda. Anlass war die Bekanntgabe der Forderungen für die aktuelle Tarifauseinandersetzung: »zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat«.

Das haben demnach die Tarifkommissionen am Dienstag »einstimmig so entschieden«, erklärten Loroch und Cosima Ingenschay, ebenfalls im Tarifvorstand. Für Nachwuchskräfte werden 325 Euro mehr pro Monat von den Bossen verlangt. Dies sei »mehr als gerechtfertigt« angesichts kräftig gestiegener Lebenshaltungskosten. Die höhere Entlohnung soll zudem für künftige Bes...