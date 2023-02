Armee bald wieder in Belfast

In den kommenden Wochen werden die Feuerwehrleute im Vereinigten Königreich streiken. Um die Auswirkungen des Streiks zu minimieren, will die Regierung Soldaten als Streikbrecher einsetzen – nicht das erste Mal in der aktuellen Streikwelle. Bereits im Dezember setzte sie Armeeangehörige ein, um streikende Rettungsfahrer und Grenzbeamte zu ersetzen. Doch die Entsendung der Armee stößt besonders in Nordirland auf Widerstand.

Der Berufsverband der Feuerwehren, Northern Ireland Fire and Rescue Service (NIFRS), versucht nun, mit der Feuerwehrgewerkschaft FBU eine Sonderlösung zu verhandeln, die verhindert, dass die Armee auf den Straßen katholischer Wohngebiete sichtbar ist. Der Einsatz des Militärs in anderen Landesteilen sei zwar eine wichtige Eventualität, aber die »einzigartigen« Umstände in Nordirland verlangten Ausnahmeregelungen, sagte NIFRS-Chef Andy Hearn laut Irish News am Sonnabend.

Einem Bericht des Guardian vom 26. Januar zufolge sollen »Hunderte ...