Die Achsenmacher

Mit dem Ukraine-Krieg ist Zentraleuropa wieder zum kriegerischen Austragungsort rivalisierender Großmachtinteressen geworden. Doch auch in den Jahrzehnten zuvor wurde in der Region immer wieder gezündelt. In der Ukraine, aber auch und nicht zuletzt auf dem Balkan. Relativ gering ausgeprägt ist innerhalb der politischen Linken des deutschsprachigen Raumes jedoch eine Analyse der auf dem Territorium der ehemaligen Donaumonarchie aktiven Interessen, der Reibereien und vielfältigen Widersprüche.

Ähnliches gilt für Fragen der Infrastruktur. Die Kriege von heute wurden seit Jahren vorbereitet – mit dem Bau von Eisenbahnstrecken, Autobahnen, Flughäfen. Gerade Zentral- und Osteuropa sind Schauplatz zahlreicher ineinandergreifender Großprojekte, die allesamt sowohl wirtschaftliche als auch militärische Aspekte miteinander vereinigen. Kritik an diesen Infrastrukturprojekten kommt vor allem von seiten lokaler Bürgerinitiativen sowie von umwelt- und klimapolitischen ...