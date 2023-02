Zum Inhalt dieser Ausgabe | Offenkundige Bestimmung Helmut Höge Es geht um die USA und ihr »Manifest Destiny«: »Dieser Begriff aus dem Jahr 1845 bezeichnet die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten von Gott dazu bestimmt sind, ihre Herrschaft auszuweiten und Demokratie und Kapitalismus auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent zu verbreiten«, heißt es in eigener Sache auf der US-Plattform history.com. Schon seit langem fassen die USA ihren Einflussbereich jedoch sehr viel weiter – weltweit. Zunächst bezeichneten sie nur ganz Südamerika als ihren »Hinterhof«. Inzwischen ist ihr Militärstützpunkt Ramstein der »weltweit größte außerhalb der USA«. Andererseits kann man sagen, dass die US-Amerikaner das einstige Land der Indianer nicht immer »übernommen« haben, sie haben sich darauf nicht »geerdet«. Amerikareisende wie den Kulturforscher Michael Rutschky und viele andere Nochnichtamerikaner hat dieses vermeintliche Unvermögen verwundert. Die Amerikaner haben keine »Heimat«, sie sind, anders als die wenigen begütert...

Artikel-Länge: 3751 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen