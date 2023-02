Von der Leyens Wünsche

Seit Sonntag sind neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft. Sie zielen darauf ab, die Einnahmen des Landes aus dem Export von Erdölprodukten wie Diesel, Benzin, Flugzeugtreibstoff und Heizöl zu verringern. Die damit verbundenen Maßnahmen bestehen aus zwei Teilen: einem Importverbot für alle Mitgliedstaaten der Union und einem Preisdeckel für den Verkauf dieser Produkte an Länder außerhalb der EU. Der zweite Punkt war wegen Meinungsverschiedenheiten in der westlichen Gemeinschaft fast bis zum letzten Moment offen, die Lücke wurde erst am Sonnabend durch eine Vereinbarung der »Price Cap Coalition« geschlossen. Diesem Bündnis gehören die EU-Staaten, die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien und Japan an.

Definitiv bestätigt wurde am Sonnabend, was sich in den Tagen zuvor schon als Konsens abgezeichnet hatte: Der Preisdeckel soll für hochwertige Erzeugnisse der Erdölverarbeitung bei 100 US-Dollar pro Barrel und für geringere Qualitäten bei 45 U...